Дефіцит заліза в крові підвищує ризик інсульту, вважають британські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі PLoS ONE, пише Gazeta.ru.

Їм вдалося встановити, що дефіцит заліза призводить до того, що тромбоцити, які циркулюють в крові, починають склеюватися.

Таким чином, утворюються згустки, які і можуть спровокувати інсульт.

Зв'язок між дефіцитом заліза і тромбоцитами був виявлений 40 років тому, але лише зараз стало можливим підтвердити це експериментально.