Дефіцит заліза в крові підвищує ризик інсульту
09:42, 21 лютого 2014Зарубіжні новини
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Дефіцит заліза призводить до того, що тромбоцити, які циркулюють в крові, починають склеюватися
Дефіцит заліза в крові підвищує ризик інсульту, вважають британські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі PLoS ONE, пише Gazeta.ru.
Їм вдалося встановити, що дефіцит заліза призводить до того, що тромбоцити, які циркулюють в крові, починають склеюватися.
Таким чином, утворюються згустки, які і можуть спровокувати інсульт.
Зв'язок між дефіцитом заліза і тромбоцитами був виявлений 40 років тому, але лише зараз стало можливим підтвердити це експериментально.
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