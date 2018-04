Подагра пов'язана з дефіцитом фруктів

Наявна у людини та інших приматів схильність до розвитку подагри пов'язана з інактивацією у них, на відміну від більшості ссавців, гена урикази - ферменту, що забезпечує виведення з організму сечової кислоти - є еволюційної платою за адаптаційну здатність більш ефективно накопичувати жирові відкладення в процесі метаболізму фруктози в умовах похолодання клімату Землі в епоху кінця олігоцену - початку міоцену. Такий висновок зробила група біологів та біохіміків з декількох університетів США, чиє дослідження опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише Medportal.ru.

Подагра характеризується відкладенням у різних тканинах і органах кристалів уратів через підвищення концентрації в крові сечової кислоти (гіперурикемія), яка в недостатній мірі виводиться з організму нирками. Клінічно подагра проявляється рецидивуючим гострим артритом і утворенням, зазвичай навколо суглобів, подагричних вузлів - тофусів. У більшості ссавців в організмі присутній фермент уриказа, що забезпечує перетворення сечової кислоти у розчинний і легко виділяється з організму алантоїн, і тому вони ніколи не хворіють на подагру. Передбачається, що в епоху міоцену (близько 17 мільйонів років тому) у предків приматів у гені, що кодує уриказу, відбулися мутації, які призвели до його інактивації. В результаті в крові людини і людиноподібних мавп рівень сечової кислоти від трьох до десяти разів вищий, ніж у інших ссавців.

Крім того, автори вважають, що отримані ними результати також підтверджують гіпотезу «бережливого гена», що зв'язує схильність сучасного людства до ожиріння з закріпленої в геномі з найдавніших часів необхідністю створення запасів жиру на голодний період. Недавні дослідження виявили негативну роль фруктози і, відповідно, сечової кислоти у розвитку системних порушень обміну речовин в організмі, що ведуть до ожиріння, інсулінорезистентності та інших симптомів метаболічного синдрому - провісника діабету.