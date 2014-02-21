Вчені переглянули частину мозку, що відповідає за пошук помилок

Американці переглянули частина мозку, що відповідає за пошук помилок, повідомляється в статті, опублікованій в науковому журналі Science, пише Gazeta.ru.

Якщо раніше вважалося, що за пошук помилок відповідає ростральна частина поясної моторної кори головного мозку, то тепер з'ясувалося, що це не так.

До такого висновку вчені прийшли, простеживши за показниками електродів, імплантованих в мозок п'яти учасникам дослідження в лікувальних цілях. Електроди реєстрували активність нейронів у відповідь на помилку випробуваних у тестовому завданні.

Виявилося, що за ідентифікацію помилок відповідає ділянка, розташована у додатковій моторній частці сенсоро-моторної кори.

А частина поясної моторної кори мозку активується вже після того, як виявлена помилка.