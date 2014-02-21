Фізична активність збільшує тривалість життя

Співробітники Астонського університету виявили можливий молекулярний зв'язок між ірисином, гормоном, вивільнюваним м'язами після фізичного навантаження, та процесом старіння, пишуть Подробности.

Ірисин здатний перепрограмувати жирові клітини, змусивши їх витрачати енергію, а не запасати. Це прискорює метаболізм, захищаючи від ожиріння і діабету 2-го типу.

Тепер же доктор Джеймс Браун і його колеги з Астонського університету довели зв'язок між концентрацією ірисину і довжиною тіломерів (кінцевих ділянок хромосом, що скорочуються в міру старіння).

Учений з'ясував: люди з найвищою концентрацією ірисину мали більш довгі тіломери. З цієї точки зору, критично важливо зберігати фізичну активність протягом усього життя.

Також було не раз доведено, що тренування здатні побороти процес розумової і фізичної деградації, пов'язаної зі старінням.