Прохолодні стосунки в сім'ї не дають дитячому мозку розвиватися нормально

Якщо дитина або підліток стикається з сімейними проблемами, то це вплине на розвиток її мозку, що загрожує психічними проблемами у перспективі, пише Meddaily.ru з посиланням на The Times of India. Доктор Ніколас Волш з Університету Східної Англії використовував технологію сканування, щоб простежити за роботою мозку підлітків 17-19 років.

Виявилося, підлітки, які стикався з незначними або помірними проблемами в сім'ї з моменту народження до 11 років, мали зменшений мозочок. Ця зона мозку пов'язана з засвоєнням навичок, регулюванням стресу і сенсорно-моторних контролем. Плюс, на думку фахівця, маленький мозочок може призвести до розвитку психічних відхилень.

Виходить, допомога потрібна не тільки дітям і підліткам, які страждають від явного насильства в сім'ї, але і тим, хто стикається навіть з незначними проблемами. Сюди включені суперечки або напружені стосунки між батьками, фізичне і емоційне насильство, брак любові або спілкування між членами родини.