Фармацевтичну компанію підозрюють у фальсифікації даних по препарату від гіпертонії
Фірма могла перебільшити користь лікарського препарату валсартан (valsartan), призначуваного при артеріальній гіпертензії
Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії попросило сьогодні громадських обвинувачів розслідувати можливе кримінальне порушення закону про обіг лікарських засобів, інкримінований японській філії швейцарського фармацевтичного гіганта Novartis, повідомляє Медпортал з посиланням на Science. За словами представника міністерства, фірма могла перебільшити користь лікарського препарату валсартан (valsartan), призначуваного при артеріальній гіпертензії.
Раніше у своїх оголошеннях «Новартіс» вказувала на те, що клінічні дослідження лікарського засобу валсартан, що продається під торговою назвою Диован (Diovan), показали більше порівняно з іншими препаратами зниження ризику розвитку інфаркту та інсульту у людей, що страждають гіпертонією.
У липні минулого року керівництво компанії «Новартіс» визнало, що їх колишній співробітник брав участь у клінічних дослідженнях препарату валсартан, які проводилися п'ятьма медичними установами, приховуючи при цьому свою приналежність до компанії.
Результати частини досліджень були анульовані після проведення незалежного медичного дослідження, і міністерство охорони здоров'я прийшло до висновку, що фірма маніпулювала даними, спотворивши результати клінічних випробувань.
За повідомленнями японської преси, потенційний штраф може скласти всього 20 тисяч доларів, але є ймовірність і того, що керівництво фірми зіткнеться із загрозою тюремного ув'язнення.