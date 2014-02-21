Куба б'є рекорди з лікування судинних недуг за допомогою клітинних технологій

Більш як 5000 осіб змогли випробувати на собі клітинні технології, що застосовуються на Кубі. Вперше дані технології почали використовувати в 2004 році. За словами доктора Порфіріо Ернандеса, заступника директора з дослідної частини Інституту гематології та імунології, клітинна терапія впроваджена в 13 з 15 провінцій на Кубі.

Більш як 60% пацієнтів, які зверталися до клітинних технологій, страждали від гострої ішемії нижніх кінцівок і від інших хвороб, пов'язаних з порушеннями в роботі судин, передає Meddaily.ru з посиланням на Xinhua. Клітинні технології повинні зменшити страждання пацієнтів з серйозними проблемами в галузі кардіології та ортопедії.

Стовбурові клітини здатні ініціювати процес самооновлення і регенерації у пошкоджених тканинах. Причому причина пошкоджень особливої ролі не грає. Це може бути системне захворювання, травма, ефекти старіння. Зокрема, стовбурові клітини чудово стимулюють ріст нових судин. А ішемія нижніх кінцівок, якраз, характеризується ослабленням кровообігу в нижніх кінцівках внаслідок закупорки або звуження артерій.