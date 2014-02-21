Вчені виявили ген "насильства"

Фахівці залучили до роботи понад 1600 батьків дітей 5-9 років. Батьки записували, в якому обсязі діти стикалися з насильством. А вчені забирали зразки ДНК при народженні цих дітей. Виявилося, певний генетичний варіант підвищував ймовірність того, що дитина буде дивитися агресивні програми на ТБ і грати в ігри з розряду Grand Theft Auto і Call of Duty.

Це перше дослідження, присвячене зв'язку генів і вибору, який робить дитина. Отже, варіації в гені-переноснику серотоніну змушують дитину насолоджуватися проявами насильства. Ці ж діти мають підвищений ризик розвитку синдрому гіперактивності.

У минулому році Університет Міссурі з'ясував, що діти з розладами аутистичного спектру проводять приблизно в два рази більше часу за відеоіграми, ніж діти, які не мають проблем з розвитком. Також було встановлено: діти з аутизмом або синдромом гіперактивності знаходяться в групі ризику розвитку ігрової залежності.

Меддэйли