Каперси - стародавній засіб для зниження тиску

Каперси - це бутони трав'янистої або чагарникової рослини виду Capparis spinosa сімейства каперсових, поширеного в посушливих областях Середземномор'я, Азії, Індії, Північної Африки, Північної Америки. У Дагестані використовують його дикорослі види. Поширені каперси також на Кавказі і в Криму, де вони ростуть на безплідних сланцевих скелях від Алушти до Судака та Феодосії, пише Edaplus.info.

Каперси є низькокалорійним і дієтичним продуктом, що містить 14 кКал на 100 г свіжого продукту. Калорійність консервованих каперсів - 23 кКал на 100 г продукту. Вони показані до вживання всім, в тому числі і людям, що страждають ожирінням.

В їжу використовують молоді пагони, квіткові бруньки і молоді плоди.

Каперси містять алкалоїд каппарідін; медонос.

У плодах до 12% цукрів, до 0,32% рутину, до 136 мг% аскорбінової кислоти, тіоглікозіди, стероїдні сапоніни, фермент мірозин, червоний пігмент, йод.

У бутонах 21-29% білкових речовин, 3-4,6% жирів, 0,32% рутину, до 150 мг% вітаміну С, ефірна олія, пектин. В насінні до 18% білка і 26-36% напіввисихаючої жирної олії.

Каперси використовують з давніх часів як засіб, що знижує тиск.