Напої та страви з додаванням колагену і гіалуронової кислоти збагачують шкіру вологою

Зволожуючі засоби утворюють плівку на шкірі, яка не дає випаровуватися воді. Але якщо шкіра в нормальному стані, роговий шар сам утворює цю плівку, відому як натуральний зволожуючий фактор. Він включає в себе велику кількість складових, в тому числі, гіалуронову кислоту (гель з вуглеводів, суспендованих у воді), а також амінокислоти, пише Meddaily.ru.

Фактор підтримує еластичність шкіри, залучаючи і прив'язуючи воду з навколишнього середовища, при цьому, зупиняючи випаровування вологи. Але системи опалення та кондиціонування завдають сильної шкоди зволожуючому чиннику, що викликає сухість шкіри. Якщо користуватися зволожуючими кремами, фактор може перестати працювати. Хірург Крістофер Інглфилд говорить про це, наголошуючи: зволожувачі привертають шкіру до подразнення. Виходить, використовують косметичні продукти даремно, або навіть шкодячи собі. Відмовившись від крему на тиждень, можна побачити реальні зміни. Спочатку протягом тижня шкіра буде сохнути, але потім відновить свою функцію. Правда, це не вирішує проблему утворення зморшок.

На ринку існують Бади з колагеном і гіалуронова кислота. Запас цих природних компонентів з віком виснажується. Найбільша концентрація кислоти (50%) міститься в шкірі. Вона дає наповнений вигляд за рахунок притягання води. До 45 років синтез кислоти уповільнюється, що виливається в зморшки.

Є теорія: споживання кислоти і колагену зупинить старіння. Німецькі вчені, наприклад, з'ясували, що зморшки зменшувалися у людей, що споживали 2,5-5 грамів колагену щодня. У них було на 65% більше проколагену, який перетворюється в повноцінний колаген, і на 18% більше еластину. Максимальне зменшення зморшок сягало майже 50%. Це підтверджують дослідження японських колег. За їх словами, стан шкіри поліпшується, якщо щодня споживати по 10000 міліграмів колагену.

У 2001 році експерти перевірили, як щоденне споживання гіалуронової кислоти в концентрації 240 міліграм, може допомогти людям з хронічною сухістю шкіри. Шкіра менше пересихала, облазила, відчуття сухості зменшувалася, як і почервоніння. До речі, є дані про те, що кислота і колаген здатні полегшити стан пацієнтів з артритом. Все це свідчить про перспективність напряму "продуктів краси" - напоїв і їжі з додаванням колагену і гіалуронової кислоти. Зокрема, наводиться у приклад результат експерименту, в якому 110 міліграмів кислоти підвищували показники зволоження тканин у всьому тілі.