Лірична музика допомагає людям позбутися смутку
10:56, 24 лютого 2014Зарубіжні новини
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Прослуховування мелодійної, але сумної музики під час негативних переживань допомагає знизити рівень стресу і поліпшити настрій
Фото: lovi-moment.com.ua
Красива сумна музика допомагає людям позбутися смутку, з'ясували британські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Psychology of Music, пише Gazeta.ru.
До такого висновку вчені дійшли в ході дослідження, учасниками якого стали 220 осіб.
В ході експерименту вчені пропонували їм згадати якийсь негативний досвід або подію з життя. При цьому як тло грала різна музика.
Виявилося, що прослуховування красивої, але сумної музики під час негативних переживань допомагає знизити рівень стресу і поліпшити настрій.
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