Лірична музика допомагає людям позбутися смутку

Красива сумна музика допомагає людям позбутися смутку, з'ясували британські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Psychology of Music, пише Gazeta.ru.

До такого висновку вчені дійшли в ході дослідження, учасниками якого стали 220 осіб.

В ході експерименту вчені пропонували їм згадати якийсь негативний досвід або подію з життя. При цьому як тло грала різна музика.

Виявилося, що прослуховування красивої, але сумної музики під час негативних переживань допомагає знизити рівень стресу і поліпшити настрій.