Освітлення кімнати впливає на процес прийняття рішень людиною, з'ясували американські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Journal of Consumer Psychology, пише Gazeta.ru.

Їм вдалося встановити, що яскраве штучне освітлення або сонячне світло сприяють тому, що людина приймає спонтанне рішення, засноване на емоціях. Більш того, подібне світло часто посилює наявний стрес і депресію.

На думку вчених, перед прийняттям такого важливого рішення краще приглушити в кімнаті світло або закрити вікно шторами.