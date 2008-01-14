УНІАН та Благодійний фонд "Розвиток України" проведуть “круглий стіл” на тему: “Національні особливості” алкоголізму в Україні”. Учасники: М.Поліщук – голова Національної ради з питань охорони здоров’я при Президентові України, професор; М.Ігнатов - завідувач відділу соціальної та експериментальної наркології Українського інституту соціальної і судової психіатрії, кандидат медичних наук; В.Мішиєв - головний психіатр Києва, головний лікар Київської клінічної психоневрологічної лікарні доктор медичних наук, професор; С.Глузман - голова Асоціації психіатрів України; Г.Зільберблат - головний психіатр-нарколог Київської області заслужений лікар України; С.Костюченко - асистент кафедри психіатрії НМАПО ім.Шупика; І.Король - виконавчий директор ГО ”Фенікс”; К.Ляпіна – народний депутат ВР України (фракція НСНУ); М.Папієв – народний депутат ВР України (фракція ПР). Планується обговорити такі питання: “Національні особливості” поширення алкоголізму в Україні та шляхи його подолання; Обговорення національного репрезинтативного дослідження психічного здоров’я населення; Проблема розділення наркології і психіатрії у вітчизняній системі охорони здоров`я; Гострота проблеми дитячого алкоголізму; Тяжкі наслідки від “слабких” алкогольних напоїв; Чи зарадить ситуації заборона агресивної реклами алкоголю у ЗМІ? (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.