Створено кільце, яке допоможе сліпим читати

Дослідники з лабораторії MIT Media Lab створили кільце FingerReader, яке переведе написаний на сторінках текст в голосову мову. Завдяки цьому сліпі зможуть читати звичайні книги і журнали, а не тільки ті, що надруковані шрифтом Брайля, повідомляє Zn.ua.

Принцип роботи нового гаджета досить простий: користувач надягає його на палець і водить ним по сторінкам. У кільці знаходиться камера, яка записує і розпізнає написаний текст. Після цього оброблена інформація передається на голосовий модуль, що синтезує мову. Про кінець рядка і початку нового підкаже тактильний зв'язок.