Люди вибирають друзів з голосами, схожими на власні, з'ясували американські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі PLOS ONE, пише Газета.ру.

До такого висновку вони дійшли в ході дослідження, учасниками якого стали кілька десятків жінок і чоловіків, а також їх друзі.

Вченим вдалося встановити, що певні акустичні сигнали, характерні для голосу самої людини, є свого роду «сигналом» для пошуку друзів.

Так, людина швидше подружиться з такими людьми, у яких збігаються хоча б деякі з «сигналів».