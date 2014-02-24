Люди вибирають друзів з голосами, схожими на власні
11:11, 24 лютого 2014Зарубіжні новини
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Певні акустичні сигнали, характерні для голосу людини, є своєрідним «сигналом» для пошуку друзів
Фото: valyaeva.ru
Люди вибирають друзів з голосами, схожими на власні, з'ясували американські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі PLOS ONE, пише Газета.ру.
До такого висновку вони дійшли в ході дослідження, учасниками якого стали кілька десятків жінок і чоловіків, а також їх друзі.
Вченим вдалося встановити, що певні акустичні сигнали, характерні для голосу самої людини, є свого роду «сигналом» для пошуку друзів.
Так, людина швидше подружиться з такими людьми, у яких збігаються хоча б деякі з «сигналів».
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