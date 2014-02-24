У мозку людини виявлено нові нейрони

Група шведських вчених, які представляють Упсальський університет і Стокгольмський медичний інститут, довела, що клітини сірої речовини головного мозку як мінімум один раз в житті оновлюються.

Вченими була здійснена унікальна експериментальна програма. Вона дозволила виявити новий тип нейронів у людському мозку. Вони виявляють велику активність, при цьому фахівці заявили, що когнітивні здібності людини безпосередньо залежать саме від тієї області, де знаходяться нові нейрони.

Після зробленого відкриття, вчені заявили, що оскільки дана область перебуває в постійній активності, то протягом всього життя в ній протікає процес заміни «відпрацьованих» нейронів на нові. Таким чином, можна стверджувати, що попередні уявлення про те, що тканини головного мозку не відновлюються, не відповідають дійсності. Більш того, вивчивши дані процеси, вчені збираються розробити препарати, які допоможуть відновлювати мозкову тканину більш активно.

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