Чим небезпечні калорії, що надходять з вуглеводів

Лікар Девід Перлматтер з Американського коледжу дієтології переконаний: раціон, багатий вуглеводами, підвищує ризик всихання мозку, деменції, хвороби Альцгеймера, когнітивних порушень і інших недуг, пише DNA India. За словами Перлматтера, багато людей враховують тільки калорії і сприймають продукти, багаті вуглеводами, виключно в якості джерела великої кількості калорій. Але, з точки зору здоров'я мозку, критично важливо, звідки надходять калорії.

Калорії з вуглеводів виливаються у підвищення рівня цукру та інші неприємні наслідки, на відміну від калорій, наприклад, з корисних жирів. Але, у свою чергу, низьковуглеводні дієти позбавляють організм поживних речовин і провокують депресію, встановив Джон Баклі, професор Університету Південної Австралії.

При зниженні споживання вуглеводів не виключено підвищення рівня ліпопротеїнів низької щільності ("шкідливого холестерину"). А це загрожує розвитком серцево-судинних проблем. Правда, внаслідок цього режиму харчування рівень "шкідливого холестерину" не залишається на високому рівні тривалий час. Втім, як і втрачену вагу. Людина, як правило, потім досить швидко набирає кілограми.

Зате можливо поява проблем, що торкаються настрою (депресії, наприклад). Також, виключаючи з раціону вуглеводи (фрукти, овочі, цільні злаки), людина позбавляє себе поживних речовин і антиоксидантів, що позитивно впливають на серце і судини. Падають показники фолієвої кислоти, кальцію і клітковини.

Меддэйли