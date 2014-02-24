Часник вбиває найбільш стійкі бактерії

Як відзначає Business Standard, Тім Хольм Якобсен з Університету Копенгагена з'ясував, що з'єднання аджоен не дає бактеріям виділяти токсин рамнолипид, який руйнує білі кров'яні клітини.

Дані клітини захищають організм від інфекції, вбиваючи бактерії. Коли патогени збиваються в купу і оточують себе міцною заслінкою з органічних матеріалів, утворюючи біоплівку, вони стають невразливими для антибіотиків. Фахівці вирішили дослідити бактерію Pseudomonas aeruginosa, що викликає інфекції у пацієнтів з хронічними виразками ніг і провокує проблеми з легенями людей з муковісцидозом.

Отже, коли біоплівки Pseudomonas aeruginosa обробляли антибіотиками, ті були малоефективними. Але додавання аджоена змінювало картину (гинули понад 90% бактерій). Саме по собі з'єднання також не працювало. На жаль, в часнику мало аджоена. Щоб відчути ефект, людині треба з'їсти приблизно 50 головок.

Меддэйли