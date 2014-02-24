Після шлюборозлучного процесу чоловіки більше схильні до депресій

Хвороби серця, інсульти, депресії, схильність до суїциду, алкоголізм, високий кров'яний тиск - ось список ризиків, яким піддають своє здоров'я розлучені чоловіки. Статистика стверджує, що 39% чоловіків схильні до скоєння самогубства безпосередньо після виходу з родини, пише Здоров'я.

Особливо ризикують чоловіки старші за 40 років, які довго жили в родині, де про них дбали, де побут був на плечах жінки. Ці чоловіки впадають в глибоку депресію, яка може стати причиною розвитку захворювань серця та інсультів.

Крім того, багатьом «сімейним» чоловікам дуже важко займатися своїм побутом поодинці, на них разом навалюються справи і турботи, про які вони навіть не підозрювали. Також часто вони втрачають звичне коло спілкування, оскільки соціальні стереотипи не дозволяють їх друзям проявляти співчуття до представника сильної статі.