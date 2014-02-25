Гра в тетріс допоможе схуднути

Багатьом людям важко впоратися з тягою до їжі, що призводить до переїдання. Але дієтологи Університету Плімута з'ясували: упоратися з собою допоможе тетріс. За їх словами, достатньо провести лише три хвилини за грою, щоб надовго позбутися від тяги, пише Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Гра відволікає мозок людини, і він вже не може уявити собі продукти, які хотів би з'їсти. Це ж стосується спиртного, сигарет і навіть сексу. Майже 50% чоловіків-геймерів зізнавалися: вони відмовлялися від сексу на користь гри. А п'ята частина жінок навіть пропускала весілля. Кожен сьомий не міг приділити час на відвідування вбиральні.

У рамках експерименту 50% добровольців пропонували пограти в тетрис на ігровому апараті зразка 1984 року. Решта чекали, коли гра завантажиться. В результаті у першої групи сила тяги знизилася на 24%. Відомо, що зазвичай напливи непереборного бажання тривають всього кілька хвилин. І в цей момент в уяві виникає картинка об'єкта бажань.

А гра в тетріс порушує даний процес. З моменту винаходу ця гра була продана в кількості більш як 170 мільйонів копій по всьому світу. Справжній успіх тетріс побачив у 1989 році, коли гра вийшла на портативній приставці Nintendo Gameboy.