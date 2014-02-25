Ліки, які небезпечні для літніх людей

Більшість лікарів, які виписують своїм хворим антидепресивні ліки навіть не підозрювали, що заподіюють шкоду людям похилого віку, організм яких вже не здатний ефективно засвоювати ці препарати.

За словами вчених, мова йде про бензодиазепини - психоактивні лікарські речовини або транквілізатори з анксіолітичною, седативною та антиконвульсивною дією. Це, зокрема, алпразолам (ксанакс), клоназепам (клонопин), хлордіазепоксид (лібріум), діазепам (валіум), квазепам (дорал), эстазолам (просом), флуразепам (далман), темазепам (ресторіл), триазолам (хальціон), оксазепам (серакс), мидазолаам та інші.

Дані препарати допомагають зняти відчуття тривоги і занепокоєння, м'язові спазми, а також допомагають боротися з порушеннями сну. Але представники Американського геріатричного суспільства забили на сполох: на їхню думку, літні люди досить чутливі до подібних препаратів.

«Як правило, бензодіазепіни підвищують ризик появи галюцинацій, непритомності, запаморочення, розвитку когнітивних порушень, а також зниження концентрації уваги, що може призвести до ДТП і нещасних випадків», - запевнили науковці.

На думку вчених, ризик представляють не тільки препарати, але і те, що літні люди часто відвідують різних лікарів, які виписують їм ліки, які не поєднуються. Як наслідок організм літніх людей не здатний правильно засвоїти поєднання всіх виписаних препаратів.

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