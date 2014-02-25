Розсіяний склероз можна виявити за кілька років до появи симптомів

Вчені з Мюнхенського технічного університету з'ясували, що розвиток розсіяного склерозу можна передбачити за аналізом крові за кілька років до появи перших симптомів захворювання. Результати дослідження будуть представлені на 66-му щорічних зборах Американської академії неврології (AAN), яке пройде з 26 квітня по 3 травня 2014 року в Філадельфії.

У світі близько 2 млн людей, які страждають на розсіяний склероз, при якому в ході аутоімунних процесів уражається мієлінова оболонка нервових волокон головного та спинного мозку. В результаті може відбуватися порушення нормальної рухової активності і чутливості, зниження гостроти зору, а також зниження інтелекту та зміна поведінки. Розсіяний склероз досить складно діагностувати на ранніх стадіях, так як при ураженні невеликої кількості нервових волокон їх функції компенсуються здоровими нервовими волокнами, і лише коли відсоток уражених волокон наближається до 40-50 %, з'являються осередкові неврологічні симптоми.

«Якщо наші результати будуть підтверджені на більшій кількості людей, це допоможе виявити у пацієнтів розсіяний склероз на ранній стадії, - сказала провідний автор дослідження Віола Биберахер (Viola Biberacher). - Виявлення хвороби до появи симптомів означає, що ми зможемо краще підготуватися до лікування і, можливо, навіть запобігти ці симптоми».

У дослідженні взяли участь 32 здорових людини, у половини з яких пізніше був діагностований розсіяний склероз. У всіх випробовуваних за 2-9 місяців до першої атаки хвороби брали кров для аналізу.

Як показали результати дослідження, серед тих, у кого пізніше розвинувся розсіяний склероз, у семи осіб у крові виявлені антитіла до білку KIR4.1, у двох рівень активності цих антитіл був прикордонним і ще у семи осіб тест на антитіла дав негативний результат. У крові групи здорових людей антитіл до білка KIR4.1 виявлено не було.

Також дослідники простежили, який був рівень антитіл у хворих на розсіяний склероз за шість років до і після початку захворювання. Виявилося, що антитіла до KIR4.1 вже були присутні в крові людей за кілька років до появи у них перших симптомів розсіяного склерозу. Концентрація антитіл у крові в цей період була різною в залежності від часу і окремих людей.

«Далі необхідно буде підтвердити отримані результати на більшій групі людей і визначити, за скільки років до початку захворювання починає розвиватися імунна відповідь», - зазначила професор Биберахер.

Медпортал