У світі щорічно вмирає мільйон новонароджених немовлят

Благодійний фонд "Врятуємо дітей" назвав злочинним той факт, що через відсутність акушерської допомоги величезне число немовлят помирає в першу ж добу, пише ВВС.

У доповіді фонду йдеться, що у світі щорічно помирає мільйон новонароджених, а найгірша ситуація в таких країнах, як Пакистан, Нігерія і Сьєрра-Леоне.

За підрахунками фахівців фонду, якщо всі держави домовляться виділяти додаткові кошти на охорону здоров'я з розрахунку п'ять доларів на людину в рік, проблема нестачі акушерів буде повсюдно вирішена.