У США спалах загадкової хвороби, подібної до поліомієліту

За останні 18 місяців захворіли 20 осіб, переважно діти, пише Меддэйли з посиланням на BBC. У деяких з них розвинувся параліч всіх кінцівок і лікування не допомагає.

Відомо, що вірус поліомієліту атакує нервову систему, викликаючи параліч. Він може викликати і смерть при зупинці роботи легенів. Вважається, поліомієліт залишається ендеміком тільки в Афганістані, Нігерії, Пакистані.

Нове захворювання вже було досліджено лікарями. З'ясувалося: у п'яти випадках симптоми викликані ентеровірусом-68, близьким до вірусу поліомієліту. Притому, у всіх випадках постраждалі були щеплені проти поліомієліту. Симптоми різнилися від обмежень рухливості однієї кінцівки до сильної слабкість в руках і ногах, що доходить до паралічу. Незважаючи на агресивну терапію, стан пацієнтів не поліпшується.

Всі факти зараження зафіксовані в радіусі 160 кілометрів. Фахівці не виключають, що число заражених велике, і у них просто не виявилися настільки явно симптоми. В Азії раніше реєструвалися подібні випадки. Сам же ентеровірус-68 останнім часом часто пов'язують зі спалахами респіраторних захворювань.