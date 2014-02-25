У Москві зростає захворюваність на кір

Про це , як передає ИТАР-ТАСС, повідомив на прес-конференції головний інфекціоніст столиці Росії Микола Малишев.

«Ми відзначаємо в останні 4 роки неухильне підвищення захворюваності на кір, - цитує агентство Малишева, - 5 років тому це були поодинокі випадки, ми вже готувалися оголосити Москви територією, вільною від кору».

За словами Малишева, зростання захворюваності обумовлено завезенням нових штамів кору з Далекого Сходу і з Європи. Головний інфекціоніст Москви підкреслив, що захворюваність на кір неухильно зростає з року в рік. Про те, що ця тенденція зберігається, свідчать останні дані: раніше в місті фіксувалося до 200 випадків кору в рік, в минулому році - понад 500 випадків, а за перший місяць 2014 року - вже 80 випадків кору.

За даними Росспоживнагляду РФ, в 2013 році в Росії захворюваність на кір зросла на 10,2%. У 58 регіонах країни було зафіксовано в цілому 2,3 тис. випадків захворювання. На початку 2014 року в Курській, Тульській, Білгородській областях сталося кілька великих спалахів інфекції. Значну частину хворих склали представники громад євангельських християн баптистів, які відмовляються від вакцинації з релігійних причин.