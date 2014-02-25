Ожиріння стає нормою в Європі - ВООЗ

Про це попереджають автори допопвіді, опублікованої Європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Згідно з документом, надмірна вага є у 27% 13-річних і у 33% 11-річних жителів європейських країн.

«Наші уявлення про те, що є нормою, змінюються. Мати надмірну вагу зараз - швидше буденність, а не виняток, - заявила директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Жужанна Якаб (Zsuzsanna Jakab), - ми не повинні допустити, щоб ожиріння стало нормою для підростаючого покоління». «Відсутність фізичної активності в поєднанні з культурою споживання дешевої, легкої, з великою кількістю жирів, солі та вуглеводів їжі - смертельно небезпечно», - підкреслила вона.

Зведені дані ВООЗ про поширеність надмірної ваги, ожиріння, рівні фізичної активності дітей і дорослих в 53 країнах Європи були оприлюднені на конференції в Афінах, присвяченій головуванню Греції в Європейському союзі. Згідно з ними, найбільше поширення надмірної ваги серед 11-річних дітей було відзначено в Греції (33%), далі йдуть Португалія (32%), Ірландія (30%) та Іспанія (30%). Найменше дітей з надмірною вагою виявилося в Нідерландах (13%) і Швейцарії (11%).

Ще однією проблемою першорядної важливості є нестача фізичної активності. У 23 з 36 країн, відомості про яких є у ВООЗ, недостатній рівень фізичної активності спостерігається більш ніж у 30% підлітків обох статей. А серед дорослих жінок відповідні показники варіюються від 16% і 17% відповідно в Греції та Естонії до 71% на Мальті і 76% в Сербії.

Що стосується Росії, надмірна вага є у 59,8% росіян у віці старше 20 років, ожиріння - у 26,5% у цій віковій групі. Поширеність надмірної ваги і ожиріння була нижчою серед чоловіків (56,2% та 18,6% відповідно), ніж серед жінок (62,8% і 32,9%).

Надмірна вага відзначена у 32% хлопчиків і 18% дівчаток серед 11-річних дітей, у 22% хлопців і 9% дівчат серед 13-річних, і у 17% хлопчиків і 7% дівчаток серед 15-річних.

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