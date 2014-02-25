Українські медики завершують перебування в складі сил НАТО в Афганістані

Українські медики завершують перебування в Афганістані в складі польського контингенту миротворчої місії НАТО, але інші фахівці і далі будуть залишатися в цій країні у складі чисельно меншого контингенту сил Північноатлантичного Альянсу.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили в Місії України при НАТО.

"Протягом понад трьох років українські військові медики працювали у складі польського військового контингенту Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) в Афганістані, який дислоковано у провінції Газні. За цей період ними було проведено тисячі оперативних втручань та інших лікувально-медичних заходів заради спасіння життя та здоров’я як військовослужбовців МССБ, так і місцевого населення", - йдеться у повідомленні Місії.

"Українські військові медики також постійно залучалися до повітряної медичної евакуації поранених військовослужбовців МССБ і національних сил безпеки Афганістану. Високий професіоналізм українських спеціалістів та їх відданість справі неодноразово відзначалося керівництвом польського контингенту. Планове згортання польського польового шпиталю, в якому працювали українські військовослужбовці, проводиться у рамках поступового скорочення сил і засобів міжнародної коаліції в Афганістані", - повідомляє Місія України при НАТО.

Як повідомляв УНІАН, троє українських військових лікарів (спеціалісти з хірургії, анестезіології та загальної терапії) перебували в Афганістані з початку 2011 року. Минулого року Україна довела чисельність свого контингенту в Афганістані до максимуму у тридцять військовослужбоців, що передбачено Указом Президента України від січня 2010 року. В Афганістані будуть залишатися офіцери-зв'язківці у штабі сил НАТО в Кабулі, а також експерти з розмінування.