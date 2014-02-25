Вчені оцінили масштаб радіоактивної загрози від катастрофи на «Фукусімі»

Японські вчені оцінили масштаб радіоактивної загрози для мешканців земель, розташованих у безпосередній близькості від АЕС «Фукусіма», повідомляється в статті, опублікованій в науковому журналі PNAS, пише Газета.ру.

Так, їм вдалося встановити, що в 2012 році місцеві жителі отримали дозу опромінення, що дорівнює 0,89-2,51 мілізівертам в рік (мЗв/рік), в той час як середній рівень опромінення в Японії складає приблизно 2 мЗв/рік без всяких катастроф на атомних електростанціях.

У ході дослідження вчені виміряли рівні радіоактивного цезію в їжі, повітрі і на землі. Їм вдалося встановити, що випромінювання осілих на землі радіонуклідів становить 1,03-2,75 мЗв/рік, випромінювання від вирощених там овочів і фруктів - 0,0058 - 0,019 мЗв/рік, а в повітрі таких частинок містилося лише на 0,001 мЗв/рік.

За розрахунками вчених, випромінювання до 2062 року не буде перевищувати 1 без всяких катастроф на атомних електростанціях.

Що стосується ракових захворювань, то ймовірність захворіти на рак молочної залози у жінок в близьких до «Фукусімі» районах зростає на величину від 0,28 до 1,06%. Вчені вважають, що приблизно на стільки ж зростає ризик розвитку інших онкологічних захворювань.