Відмова від м'яса - найбезпечніший спосіб лікування гіпертонії

Вегетаріанці мають знижений тиск у порівнянні з любителями м'яса, з'ясували японські фахівці. Раніше вчені вже висловлювали дане припущення, але не були впевнені, пише Meddaily.ru з посиланням на Medical News Today. Експерти з Осаки вирішили довести, провівши аналіз досліджень, присвячених зв'язку вегетаріанського раціону і рівня тиску.

Враховувалися дані 7 клінічних досліджень з 311 учасниками і 32 досліджень-спостережень з 21604 учасниками. Під вегетаріанським раціоном розумілася повна відмова від м'яса або вкрай рідкісне його споживання. Однак раціон включав молочні продукти, яйця, рибу. І він був стовідсотково пов'язаний зі зниженим тиском.

Що стосується систолічного тиску, то у вегетаріанців в клінічному дослідженні він був на 4,8 міліметра нижче, ніж у контрольної групи, і на 6,9 міліметра - в дослідженнях-спостереженнях. Діастолічний тиск був на 2,2 і 4,7 міліметра нижче відповідно. Ефект можна було порівняти зі скороченням кількості солі в раціоні або зі зниженням ваги на 5 кілограмів.

Зменшення систолічного тиску на 5 міліметрів виливається у 9%-е зниження ризику смерті від ішемічної хвороби серця і у 14%-е зниження ризику смерті від інсульту. У чому криється секрет вегетаріанства, вчені не знають. Можливо, у вегетаріанців нижча вага і ризик ожиріння. В їх раціоні багато клітковини, мало жиру, багато калію і мало солі, майже немає алкоголю, насичених жирів. Зате багато поліненасичених жирних кислот. Також у вегетаріанців знижена в'язкість крові.