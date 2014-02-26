Побачений сон - інформація про захворювання людини

Підсвідомість людини під час сну аналізує інформацію, яка надійшла за останній час, в тому числі сигнали від внутрішніх органів. Російський вчений Василь Касаткін стверджує, що у повторюваних образів у сновидіннях можна запідозрити про проблеми зі здоров'ям. Лікар проаналізував 27300 снів у 1410 пацієнтів і зробив висновок, що мозок людини попереджає її про неполадки в організмі, пише Здоров'я.

Люди із захворюваннями серця скаржаться на страшні сни, нічні кошмари, вони бачать уві сні гонитви, переслідування, падіння. Сердечникам може снитися похорон.

При підвищеному тиску можуть снитися природні катаклізми, падіння в яму, обвалення будинків. Найчастіше сни гіпертоніків насичені гучними неприємними звуками.

Людям зі зниженим тиском сниться, що вони не можуть чогось зробити: переплисти річку, підняти щось важке, піднятися на гору.

Астматики уві сні відчувають проблеми з диханням. Людям з бронхіальною астмою сниться, що вони тонуть, їх накриває лавиною, притискає чимось важким до землі. Можуть снитися кошмари, в яких людину душать.

При проблемах з печінкою часто сняться кров і бійки, поранення, присмак гіркоти і крові в роті.

Про захворюваннях шлунково-кишкового тракту можуть свідчити сновидіння про зіпсовану їжу, може снитися гниле м'ясо, тухла риба, неїстівні гриби, отруйні овочі і фрукти, а також випадання зубів у сні.

При застуді і лихоманці можуть снитися пожежі, лазня, купання в ополонці. Може відчуватися спрага уві сні.

Людині в депресії сняться тупики, непрохідний ліс, високі стіни і бар'єри.

Цілком ймовірно, що ведення щоденника снів в майбутньому допоможе лікарям ставити діагнози. Так і самодіагностику ніхто не відміняв - якщо вам часто сниться, що ви не можете вибратися зі скрутного становища, потрапили у безвихідь, можливо вам варто перевірити ваш рівень стресу.