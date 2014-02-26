Дефіцит заліза в організмі підвищує ризик щодо інсульту

Це встановив Національний інститут серця і легенів Імперського коледжу Лондона. Чому саме дефіцит заліза призводить до інсульту, вчені досліджували на прикладі 497 осіб зі спадковою телеангіектазією (НТА), розширенням дрібних судин. У них проаналізували рівень заліза в сироватці крові, пише Ремедіум.

Якщо у звичайної людини дрібні тромби не потрапляють у кровотік, то при НТА в умовах розширення просвіту судин невеликі кров'яні згустки можуть потрапити в кров'яне русло і досягти головного мозку. Якщо ж при НТА рівень заліза в сироватці крові був трохи знижений (6 мікромоль на літр), то ризик інсульту підвищується в два рази.

Імовірно, рівень заліза безпосередньо відбивалося на в'язкості крові. При нестачі заліза кров стає більш в'язкою, підвищується адгезія (прилипання) тромбоцитів, і тромби утворюються легше. Чи можна зменшити ризик інсульту з допомогою добавок для лікування залізодефіциту, поки сказати не можна.

Згідно з офіційною статистикою, дефіцит заліза зафіксовано більш ніж у 30% населення Землі. При цьому кожен рік понад 15 мільйонів людей в усьому світі стикаються з інсультом, а в 6 мільйонів випадків інсульт призводить до летального результату.