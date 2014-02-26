Англійські вчені провели дослідження на 585 жінках 30-75 років з Великобританії, Іспанії та Китаю. Фахівцями невипадково були обрані жительки саме цих країн - у жінок з різних етнічних груп шкіра старіє по-різному, пише Здоров'я.

Вчені оцінювали зовнішній вигляд жінок, стан шкіри і волосся. В ході дослідження з'ясувалося, що куріння, вживання алкоголю, нехтування сонцезахисними засобами, часті походи в солярій, неправильний раціон харчування вкрай негативно позначалися на зовнішньому вигляді жінок.

«Ми знаємо, що за зовнішній вигляд людини, за відповідність стану шкіри і тіла біологічному віку, на 50% відповідає генетика, - говорить доктор Ендрю Майерс, керівник цього дослідження. - Але ми були здивовані, коли в процесі тестів і спостереження за добровольцями, з'ясували, що стан шкіри жінок і їх зовнішній вигляд на 33% залежить від способу життя».

За визнанням вчених, результати дослідження приголомшили: жінки, які дотримувалися принципів здорового способу життя, виглядали набагато молодше свого фактичного віку, приблизно на 10 років.