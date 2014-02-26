Інфаркт - поширена і прихована причина смерті після операцій

Гостре ушкодження міокарда розвивається щорічно у восьми мільйонів післяопераційних пацієнтів в світі, і кожен десятий з них помирає через 30 днів після втручання.

«У більшості пацієнтів, що переносять серцевий напад після операції, він спостерігається протягом 48 годин. В цей період хворі, як правило, приймають знеболюючі, здатні замаскувати симптоми серйозного пошкодження міокарда», - пояснив керівник дослідження Пі Джей Деверо (P.J. Devereaux).

До таких результатів науковий колектив прийшов, провівши аналіз крові на серцевий тропонин (маркер інфаркту або іншого гострого пошкодження міокарда) більш ніж 15 тисячам пацієнтам під час перших трьох діб післяопераційного періоду.

З'ясувалося, що лише 15% хворих старше 45 років, які перенесли ГКС після хірургічного втручання, зазначають такі характерні симптоми, як біль або тиск у грудній клітці, задишка, біль у шиї, щелепи або руці. У інших ця серцево-судинна катастрофа залишається нерозпізнаною, тому вона є провідною причиною смерті в перший місяць після операції.

У зв'язку з цим автори дослідження запропонували ввести новий діагноз - Пошкодження міокарда після внесердечного хірургічного втручання (Myocardial Injury after Noncardiac Surgery, MINS) і включити аналіз на тропонин в стандарт післяопераційного моніторингу. Їх висновки опубліковані в журналі Anesthesiology.