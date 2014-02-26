Щоб впоратися з болем і поліпшити настрій, досить обійняти людину

Прості обійми справляють потужний ефект на людину. Дослідження показало: вони допомагають у лікуванні хвороб фізичних і психічних, включаючи депресію, тривожність. З допомогою обіймів можна впоратися зі стресом і почуттям самотності. Вони ініціюють довіру і почуття безпеки в людині, що сприяє побудові відкритого і чесного спілкування з іншими, пише Meddaily.ru.

Потім, обійми підвищують концентрацію окситоцину, який сприяє поліпшенню емоційного фону. А якщо обійми тривалі, то підскакує і концентрація серотоніну - нейромедіатора гарного настрою. Вони підвищують самооцінку, адже кожен хоче, щоб до нього ставилися особливо і з любов'ю. Асоціації з раннього дитинства, пов'язані з відчуттям цінності себе, записані в нервовій системі людини. А обійми активують їх.

Плюс, вони сприяють м'язовому розслабленню, зняття болю за рахунок посилення циркуляції крові в м'яких тканинах. Нервова система приходить в норму, дихання людини впорядковується. Обійми можна порівняти за ефективністю з медитацією, з точки зору розслаблення і абстрагування від поточних проблем. Одночасно з цим людина вчиться співпереживанню.