Яблука спалюють жир і збільшують м'язову силу

Це довели експерименти з гризунами, яких годували жирною їжею, пише Меддейли. Кислота допомагала тваринам спалити більше калорій, що знижувало показники ожиріння, ризик передіабету і жирової хвороби печінки. Ця сполука може бути корисною для людей, кажуть співробітники Університету Айови.

Отже, в організмі людини міститься білий і коричневий жир. Перший запасає енергію, а другий її спалює, щоб виробити тепло. Коричневого жиру особливо багато у маленьких дітей. А в міру дорослішання його кількість зменшується. Урсолова кислота, як раз, збільшує обсяг коричневого жиру і м'язів. До речі, м'язи теж є потужним елементом, що спалює калорії.

Що важливо, в експерименті використовувалась тваринна модель метаболічного розладу. І навіть у такій ситуації кислоті вдавалося посилити показники роботи скелетних м'язів і коричневого жиру. Отже, кислота є дієвим засобом боротьби з ожирінням і захворюваннями, які з ним пов'язані.