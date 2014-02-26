Ломота в тілі пов'язана з поганим сном

Поганий сон частково винен в появі у літніх людей болю у всьому тілі, викликаних фіброміалгією, встановили вчені, які досліджували 4326 осіб старше 50 років. Джон Макбет, керівник дослідження, зазначає: щодня більвідчувають 15% жінок і 10% чоловіків старше 50 років. І по мірі старіння відсоток зростає до 80% серед осіб старше 65 років, пише www.meddaily.ru.

Макбет і колеги поспостерігали за групою добровольців протягом трьох років. На самому початку ні в кого з учасників не було в тілі загального болю. 2764 стикалися з якимось родом болю, і 1562 взагалі не відчували біль. За три роки у 800 осіб з'явився біль, пов'язаний з фіброміалгією. І в цій групі частіше були люди, які до цього мали інший вид болю (25% проти 8% тих, хто з болем не стикався).

Більш детальне дослідження показало: крім наявності болю в принципі, проблеми зі сном (якщо людина не відчуває себе відпочила після ночі) пророкували появу загального болю. У списку факторів ризику також значилися тривожність, низька якість життя.

Дослідження мозкової активності, у свою чергу, довело: у людей з фіброміалгією часто відбувається порушення сну. А коли здорових добровольців будили вночі під час фази глибокого сну, у них розвивалися симптоми, що нагадують фіброміалгию. Так утворюється порочне коло, що складається з болю, стресу і поганого сну.