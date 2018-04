Виявлено зв'язок між вживанням балтійської риби і розвитком гіпертонії

Шведські вчені виявили взаємозв'язок між токсичними речовинами в організмі і гіпертонією у літніх людей - як чоловіків, так і жінок. Висновок був зроблений на основі даних, отриманих в ході роботи над проектом, розпочатим ще в 2001 році, під умовною назвою "ПДССЛ - Перспективне дослідження судинної системи у літніх жителів Упсали" (PIVUS - Prospective Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors).

У дослідженні брали участь 1 тис. осіб обох статей у віці понад 70 років. Всі вони пройшли медичне обстеження. У однієї третини учасників проекту спостерігалася гіпертонія - вже встановлена або придбана в період проведення дослідження. Найбільш тісний зв'язок з високим тиском, як з'ясувалося, мали продукти розпаду інсектициду ДДТ, забороненого в Швеції з початку 1970-х років.

"Отримані результати підтверджують припущення, зроблене в ході попередніх експериментів на тваринах, що окремі органічні токсичні речовини тривалого розпаду можуть викликати підвищення тиску. Однак таке дослідження не може виявити причинний зв'язок, - розповідає доцент Упсальського університету Моніка Лінд в інтерв'ю газеті "Упсала нюа тіднінг". - Підвищений їх (токсичних речовин) вміст у крові може бути наслідком давнього контакту з ними, а також їх присутності в навколишньому середовищі і продуктах харчування".

"Найбільш надійний спосіб уникнути їх потрапляння в організм - це обережність у вживанні в їжу балтійської риби", - додає вчений.

Через слабкий обмін з Атлантичним океаном забруднена вода Балтійського моря може залишатися такою протягом тривалого часу. Низька температура води і крижаний покрив взимку занадто уповільнюють біологічний розпад хімікатів. Риба, яка живе в такій воді, накопичує в собі отруйні речовини, які потім потрапляють в організм людини.

У 1995 році уряд королівства рекомендував молодим жінкам обмежити споживання лососевих і оселедця з Балтики через небезпеку отруєння токсичними речовинами, що впливають на репродуктивну функцію.

ИТАР-ТАСС