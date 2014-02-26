Підвищення кислотності мозку знижує занепокоєння
15:52, 26 лютого 2014Зарубіжні новини
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Дослідники сподіваються, що їх відкриття сприятиме виявленню нових способів контролю над емоціями, в першу чергу негативними
Підвищення кислотності в емоційному центрі мозку знижує занепокоєння, повідомляється в статті американських вчених, опублікованій в науковому журналі Journal of Neuroscience.
Зокрема, підвищення кислотності дозволяє подолати наслідки стресових явищ, викликаних процесами в базолатеральній мигдалині, що відповідає за емоції людини.
Іонні канали реагують на зміни рівня кислотності в навколишньому середовищі.
Дослідники сподіваються, що їх відкриття сприятиме виявленню нових способів контролю над емоціями, в першу чергу негативними.
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