Підвищення кислотності мозку знижує занепокоєння

Підвищення кислотності в емоційному центрі мозку знижує занепокоєння, повідомляється в статті американських вчених, опублікованій в науковому журналі Journal of Neuroscience.

Зокрема, підвищення кислотності дозволяє подолати наслідки стресових явищ, викликаних процесами в базолатеральній мигдалині, що відповідає за емоції людини.

Іонні канали реагують на зміни рівня кислотності в навколишньому середовищі.

Дослідники сподіваються, що їх відкриття сприятиме виявленню нових способів контролю над емоціями, в першу чергу негативними.

Газета.ру