Робота в офісі сприяє збільшенню ваги співробітників компаній

Вчені попереджають: нормований робочий день може бути істинною причиною збільшення ваги сучасних людей, пише Меддэйли. Виявляється, саме на роботі людина найчастіше їсть шкідливі продукти. По цій же причині більше чверті тих людей, які намагаються дотримуватися дієти, порушують її.

Як показало опитування компанії Fruyo, 37% людей їдять печиво на роботі. 32% віддають перевагу шоколаду, і 30% - чіпсам. При цьому, кожен десятий таємно їсть шкідливі продукти, сидячи за комп'ютером, і навіть ховаючись в туалеті. Найчастіше людина їсть на роботі, не відчуваючи голоду, через нудьгу.

41% звинувачував у цьому недостатню розумову стимуляцію. Більше третини опитаних зізнавалися, що сидіти на дієті не могли через тягу до шкідливих продуктів. 26% їли, щоб поповнити запас сил. Стрес також відігравав важливу роль. 20% намагалися заспокоїтися і тому вживали шкідливі продукти.

В цілому, найсумніша ситуація у відділах маркетингу. У кожного четвертого маркетолога на столах можна було щодня спостерігати шоколад, кекси, чіпси, печиво. Майже половина працівників сфери охорони здоров'я також кожен день їла шкідливі продукти, а відразу за ними йшли бухгалтери. Зате всього чверть адвокатів їсть шкідливі продукти в робочий час.