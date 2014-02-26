Дефіцит вітаміну D серйозно послаблює імунітет, вважають ірландські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, пише Gazeta.ru.

До такого висновку вони прийшли, провівши дослідження, учасниками якого стали 947 осіб у віці, що не перевищує 60 років.

Зокрема, їм вдалося встановити, що такий взаємозв'язок найбільш активно проявляється серед людей похилого віку.

Крім того, дефіцит цього вітаміну пов'язаний з виникненням серцево-судинних захворювань, розсіяного склерозу і ревматоїдного артриту.