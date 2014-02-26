Дефіцит вітаміну D серйозно послаблює імунітет
17:56, 26 лютого 2014Зарубіжні новини
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Крім того, дефіцит цього вітаміну пов'язаний з виникненням серцево-судинних захворювань, розсіяного склерозу і ревматоїдного артриту
Фото: karnegi.blogspot.com
Дефіцит вітаміну D серйозно послаблює імунітет, вважають ірландські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, пише Gazeta.ru.
До такого висновку вони прийшли, провівши дослідження, учасниками якого стали 947 осіб у віці, що не перевищує 60 років.
Зокрема, їм вдалося встановити, що такий взаємозв'язок найбільш активно проявляється серед людей похилого віку.
Крім того, дефіцит цього вітаміну пов'язаний з виникненням серцево-судинних захворювань, розсіяного склерозу і ревматоїдного артриту.
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