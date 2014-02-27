Простий метод підкаже, чи є приховані проблеми зі здоров'ям

За кольором сечі можна діагностувати велику кількість недуг. У здорової людини виробляється 1-2 літра сечі в день. Але обсяг залежить від кількості споживаної рідини та інших факторів, передає Meddaily.ru з посиланням на Liberty Voice. Колір же сечі різниться від злегка жовтуватого до насичено коричневою. Доктор Деніел Шоскис, уролог з клініки Клівленда, підкреслює: колір пов'язаний з рівнем води в організмі. Чим більше людина п'є, тим блідіше сеча.

"Здоровий" колір - колір світлої соломи або прозорий жовтий. Вранці абсолютно нормально, якщо сеча темніша, так як за ніч в тіло не надходила рідина. Червона або рожева сеча - ознака того, що людина їсть буряк, ревінь, ожину або чорницю. Деякі ліки, рифампіцин, амітриптилін та індометацин, також здатні змінити колір сечі.

Але якщо змінюється колір сам по собі, це ознака проблем. Помаранчева або бурштинова сеча може свідчити про сильне зневоднення, камені у нирках або про інфекції сечовивідних шляхів. Якщо є інфекція, то сечовипускання буде супроводжуватися болем або печінням.

Коричнева сеча або з рожевим відтінком - привід перевірити печінку. Інші симптоми хвороби печінки включають здуття живота, нудоту, втому, легке утворення синців або кровотеч. Червонуватий колір сечі, що нагадує колу, говорить про наявність крові. Це зазвичай буває у людей з раком сечового міхура, нирок, простати, уретри. Колір, що нагадує колу, також фіксують при гепатиті, раку підшлункової або блокаді жовчної протоки. Ще можлива причина - підвищений рівень білірубіну, пов'язаний з жовтяницею.