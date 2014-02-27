Людям, які хочуть схуднути, краще не пити спиртне

Якщо ввечері людина розпиває алкоголь, то більш ніж в 50% випадків це призведе до зриву у дотриманні дієти.

Вчені простежили за групою з 80 осіб, що намагаються схуднути або зберегти вагу. Їм роздали телефони з електронними щоденниками на тиждень. У них потрібно було заносити дані про речі, які змушували відмовитися від дієти. Також потрібно вказувати, якій піддалися спокусі.

Отже, за сім днів люди в середньому відчували бажання порушити режим харчування 11 разів, і в 50% випадків піддавалися спокусі. Спокуса було особливо сильною, коли люди були голодні або перебували в стані стресу. Та частіше вони порушували дієту, випиваючи алкогольний напій. На думку Хізер Маккі з Бірмінгемського університету, проблема в тому, що люди недооцінюють вміст калорій в алкогольних напоях.

Наприклад, п'ять пінт лагера виливаються в додаткові 44200 калорій за рік (еквівалентно 221 пончику). А два великі келихи білого вина займають майже п'яту частину від денного рівня споживання калорій для жінок. В цілому ж зрив найчастіше відбувається ввечері. Мабуть, до кінця дня сила волі слабшає, адже вдень постійно доводиться тримати себе в руках. Розслаблююча обстановка будинку або ресторану також цьому сприяє.

Ще дивна особливість: людина думає, що їй можна їсти, якщо їдять його друзі. До переїдання штовхає і почуття відчуження від групи. Експерти закликають змоделювати навколо себе середовище, позбавлене джерел спокуси. Потім, відмовлятися від шкідливих продуктів слід поступово. Це знизить ризик зриву.

МедДэйли