Діабет у жінок пов'язаний з підвищеним ризиком інсульту, повідомляється в статті американських вчених, опублікованій в медичному журналі Diabetologia, пише Газета.ру.

До такого висновку вони прийшли, провівши дослідження, учасниками якого стали 10 876 чоловіків і 19 278 жінок, які страждають на цукровий діабет другого типу.

Дослідникам вдалося встановити, що підвищений ризик інсульту у жінок-діабетиків викликаний високим рівнем глікованого гемоглобіну (HbA1c) - показника, що відображає середній вміст цукру в крові за тривалий період.

У той же час у чоловіків такого взаємозв'язку не спостерігалося.