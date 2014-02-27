Рання сивина - показник міцного здоров'я

Рання сивина у чоловіків - не ознака передчасного старіння організму, а показник міцного здоров'я чоловіка, повідомляє Здоров'я з посиланням на дослідження, присвячене зв'язку між кольором волосся і загальним станом організму.

Всі органи і системи людського організму працюють як цілісна система. Так, між синтезом феомеланіна, який надає волоссю червоний і коричневий відтінки, і еумеланіна, що дає коричневий і чорний колір волосся, і швидкістю руйнування клітин, тобто процесом старіння, існує пряма залежність. Синтез феомеланіна відбувається в присутності глутатіону. Останній є одним з найважливіших внутрішньоклітинних антиоксидантів. При його недоліку в зрілому віці зростає інтенсивність окисного руйнування клітинних структур, тобто процеси старіння прискорюються. При цьому для синтезу в організмі еумеланіна глутатіон не потрібен.

З віком інтенсивність окислювальних процесів в організмі зростає, а рівень глутатіону знижується. Останнє дослідження показало, що присутність сивини і високий рівень глутатіону в людському організмі, і, отже, більш інтенсивні антиокислювальні процеси є взаємопов'язаними явищами в зрілому і літньому віці. Вчені прийшли до висновку, що сиве волосся - це ознака не прискореного старіння організму, а міцного здоров'я.