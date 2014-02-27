Сімейні проблеми негативно впливають на розвиток дитини

Дослідники довели, що сімейні проблеми з якими людина стикається в дитинстві або юності, здатне негативно впливати на розвиток його мозку і психічний стан, пише The Times of India.

Вчені з Університету Східної Англії проаналізували роботу мозку підлітків у віці 17-19 років. Ті з них, хто пережив легкі або помірні сімейні негаразди в період свого дитинства (до 11 років), мали більш маленький мозочок. Саме ця область мозку пов'язана з регулюванням стресових процесів. Зменшений мозочок може бути індикатором ризику психічних захворювань у більш пізньому віці, вважають дослідники.

Раніше були проведені дослідження щодо впливу на розвиток мозку серйозні випадки бездоглядності, поганого поводження та насильства, з якими може стикатися дитина. Але нове дослідження показало, як впливаєють на психічне здоров'я дитини звичайні сімейні проблеми, зокрема, суперечки, напружені стосунки між батьками, а також фізичне та емоційне насильство, брак любові або спілкування між членами родини.

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