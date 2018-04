Нічні зміни завдають значної шкоди людському організму

Британські вчені, які займаються проблемами сну в дослідницькому центрі в університеті Саррея, прийшли до висновку, що нічна робота може призводити до довгострокових негативних наслідків, підвищуючи ризик виникнення серцево-судинних захворювань, діабету і раку, пише ВВС.

Їхні висновки грунтуються на більш глибокому розумінні впливу порушень природних ритмів на молекулярному рівні.

Мова йде про циркадні ритми, яким підпорядкований людський організм, що пристосувався в результаті мільйонів років еволюції до бадьорості вдень і сну вночі.

Порушення цих біоритмів призводить до порушення багатьох процесів і функцій, у тому числі гормональної діяльності, температурного режиму тіла, м'язового тонусу, настрою та розумової активності.

Стаття з викладом результатів дослідження досліджуваних, які були переведені на нічний режим існування, опубліковані в американському журналі "Праці Національної Академії наук" (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Аналізи крові показують, що у звичайних обставинах 6% генів мають вбудовані біологічний годинник, що визначають їх активність у певний час доби.

Нічна робота призводить до вимикання цього механізму на генетичному рівні.

"Більше 97% таких ритмічних генів при збої режиму сну втрачають свою синхронізацію, і це пояснює, чому ми так погано себе почуваємо при переміщенні з одного часового поясу в інший або при роботі в нічні години", - пояснює доктор Саймон Арчер, один з дослідників в університеті Саррея.

Професор Дерк-Ян Дийк, також брав участь у цьому дослідженні, вказує, що кожен орган має свій власний ритм активності, і при переході на нічний режим роботи відбувається повна втрата синхронізації в роботі серця, мозку та нирок.

За даними вчених, наслідки цього проявляються через кілька років нічної роботи. Вони були здивовані масштабами негативного впливу цих збоїв в циркадних ритмах.

Можлива зв'язок між нічними змінами та підвищеним ризиком виникнення діабету і надмірної ваги відома вже давно. Поки вчені не можуть сказати, наскільки ці постійні зміни в людському механізмі, однак вони не сумніваються, що вони призводять до масштабних зрушень у функціонуванні внутрішніх органів і нервової системи людини.