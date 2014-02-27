Необроблені овочі стали причиною спалаху псевдотуберкульозу в дитячих садах Росії

В дошкільних установах Великого Новгорода (Росія) зареєстрований 21 випадок захворювання псевдотуберкульозом. Про це повідомили ИТАР-ТАСС у прес-службі уряду регіону.

"Випадки захворювання зареєстровані в дев'яти дошкільних закладах міста", - уточнили в прес-службі з посиланням на заступника губернатора Олександра Смирнова.

За оперативними даними, джерелом інфекції стали необроблені овочі, які зберігалися в умовах недотримання гігієнічних норм і правил на харчоблоках дитячих освітніх установ.

Уряд області рекомендував дитячим установам Великого Новгорода ввести заборону на приготування салатів з овочів, які не пройшли термічну обробку, посилити контроль за їх зберіганням та дотриманням технологій приготування їжі.

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Псевдотуберкульоз - гостра інфекційна хвороба, що характеризується загальною інтоксикацією, вражає шлунково-кишковий тракт і шкірні покриви.