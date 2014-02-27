Прийом парацетамолу під час вагітності збільшує ризик розладу поведінки у дитини

У дітей, народжених жінками, які приймали під час вагітності препарати з парацетамолом, частіше діагностується синдром гіперактивності та дефіциту уваги (СДУГ) та інші схожі розлади поведінки. До такого висновку дійшли датські дослідники,стаття яких опублікована в JAMA Pediatrics.

Парацетамол - один з найпопулярніших безрецептурних знеболюючих препаратів, що широко використовується з середини минулого століття. При цьому результати кількох недавніх лабораторних досліджень свідчать про здатність цих ліків впливати на рівні гормонів у піддослідних тварин. Якщо ці зміни відбуваються під час вагітності, вони можуть негативно позначитися на розвитку ЦНС плода, відзначають дослідники.

Щоб перевірити це припущення, автори публікації вивчили медичні дані 64 тисяч данських дітей, задіяних у національному дослідженні здоров'я новонароджених Danish National Birth Cohort, а також їх матерів.

Більше половини - 56% - жінок приймали парацетамол під час вагітності. Народженим у цих жінок дітям на 37% частіше ставився діагноз гіперкінетичного розладу, їм на 29% частіше призначалися ліки для лікування СДВГ, у них також на 13% частіше спостерігалися поведінкові зміни, характерні для захворювання, до 7 років.

Виявленаий взаємозв'язок був вираженіший для дітей жінок, які приймали парацетамол протягом більш ніж одного триместру вагітності.

У своїх підрахунках датські вчені враховували вплив такого фактору, як запальні або інфекційні захворювання жінок під час вагітності - вони є однією з головних причин прийому парацетамолу і при цьому самі по собі можуть мати негативний вплив на розвиток плода.

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