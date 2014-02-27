М'ясо, приготоване на грилі, небезпечне для мозку

М'ясні продукти, піддані термічній обробці, наприклад, смажене на грилі, підвищують ризик хвороби Альцгеймера і діабет, передає Meddaily.ru з посиланням на Medical News Today з посиланням на дослідження Іканської медшколи. В подібних продуктах підвищена концентрація кінцевих продуктів глюкурування. А ці сполуки не раз пов'язували з посиленням перебігу дегенеративних захворювань. У тілі вже є продукти глюкурування, але в низькій концентрації. Продукти харчування підвищують загальний рівень.

Який це робить ефект, вчені з'ясували на прикладі гризунів. Раціон тварин був багатий насиченими жирами, м'ясом, "порожніми" вуглеводами, було мало морепродуктів, цільнозернових продуктів, овочів, фруктів. У підсумку такий раціон призводив до розвитку хвороби Альцгеймера та метаболічного синдрому. При цьому у гризунів був підвищений рівень кінцевих продуктів глюкурування в мозку.

У мишей це викликало когнітивні проблеми і погіршення моторики. В їх мозку були відкладення маркера хвороби Альцгеймера. Ще у гризунів виявився підвищений ризик діабету і хвороби серця. Зрозуміти, як рівень кінцевих продуктів глюкурування відбивається на людях, допомогло 9-місячне спостереження за групою здорових людей старше 60 років. Високий рівень продуктів глюкурування в крові людини призводив до зниження когнітивних здібностей, придушення SIRT1 і розвитку інсулінової резистентності. Низька концентрація дозволяла людям залишатися здоровими. Вчені підкреслюють: дуже важливий метод приготування продуктів харчування. Краще готувати на воді і при малій температурі.