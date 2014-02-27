Народжені за допомогою кесаревого розтину діти частіше товстішають

Народжені за допомогою кесаревого розтину діти частіше страждають від ожиріння в дорослому житті, вважають британські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі PLOS Medicine, пише Газета.ру.

Ймовірність ожиріння у разі кесаревого на цілих 26% вища, ніж у звичайних пологах. До такого висновку вчені дійшли в ході аналізу даних 15 досліджень, учасниками яких стали приблизно 38 тис. добровольців.

Крім того, дослідники з'ясували, що народжені за допомогою кесаревого розтину діти частіше страждають від астми і діабету першого типу.